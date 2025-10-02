Путин вспомнил латинскую пословицу, говоря о требованиях США по энергии из РФ

Странность современной геополитики — США активнейшим образом закупают у России уран, однако запрещают делать то же самое другим странам. Даже своим союзникам. Чем мотивировано такое поведение американцев — объяснил президент РФ Владимир Путин на «Валдае», вспомнив старинную латинскую пословицу.
«Что позволено Юпитеру, не позволено быку», — напомнил глава государства.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин с иронией ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия — это «бумажный тигр».
