Владимир Путин: США покупают наш уран и правильно делают

Соединенные Штаты покупают российский уран и правильно делают. Об этом в ходе ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается торговли ураном, да, эта торговля продолжается. США являются одной из самых крупных державой по генерации энергии с помощью АЭС», — отметил российский лидер.
По словам Путина, за первое полугодие 2025 года Россия продала США урана на более чем 800 млн долларов. При этом показатели за весь год значительно увеличатся — до 1,2 млрд.
Напомним, что 2 октября Владимир Путин выступает на форуме «Валдай».