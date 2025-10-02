Ричмонд
Владимир Путин: США покупают наш уран и правильно делают

Владимир Путин заявил, что за первое полугодие 2025 года РФ продала США уран на более чем 800 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты покупают российский уран и правильно делают. Об этом в ходе ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается торговли ураном, да, эта торговля продолжается. США являются одной из самых крупных державой по генерации энергии с помощью АЭС», — отметил российский лидер.

По словам Путина, за первое полугодие 2025 года Россия продала США урана на более чем 800 млн долларов. При этом показатели за весь год значительно увеличатся — до 1,2 млрд.

Напомним, что 2 октября Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.