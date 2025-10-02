«Откажется Индия от наших энергоносителей, тогда понесет определенный ущерб, и по-разному его считают. Некоторые говорят, что это будет до 9−10 миллиардов долларов. Если откажется. А если не откажется, то будут тогда введены санкции в виде этих высоких пошлин, и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Так и зачем тогда отказываться?» — сказал он.
Путин прокомментировал возможный отказ Индии от российских энергоносителей
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Ущерб Индии от санкций будет аналогичен потерям после отказа от российских энергоносителей, поэтому такой отказ не имеет смысла заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».