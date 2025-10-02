Путин: Наблюдатели МАГАТЭ помалкивают о том, что происходит на Запорожской АЭС

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о текущей обстановке вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Он отметил, что ситуация остается напряженной, и поделился подробностями происходящего.
По словам Путина, украинские боевики продолжают атаки на объекты, расположенные рядом с АЭС. Недавно они нанесли удары по учебному центру станции. Также за несколько дней до визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси были повреждены вышки электроснабжения. В результате станция временно перешла на питание от генераторов. Президент подчеркнул, что такая система работает надежно, несмотря на сложности, связанные с расположением вышек в зоне досягаемости атак.
Путин отметил, что обвинения в адрес России в нанесении ударов по АЭС не соответствуют действительности. Он назвал подобные заявления абсурдными и указал, что сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на станции, не опровергают эти обвинения, но и не подтверждают их.
