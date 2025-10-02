Путин: Наблюдатели МАГАТЭ помалкивают о том, что происходит на Запорожской АЭС

По словам Путина, украинские боевики продолжают атаки на объекты, расположенные рядом с АЭС. Недавно они нанесли удары по учебному центру станции. Также за несколько дней до визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси были повреждены вышки электроснабжения. В результате станция временно перешла на питание от генераторов. Президент подчеркнул, что такая система работает надежно, несмотря на сложности, связанные с расположением вышек в зоне досягаемости атак.