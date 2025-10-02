Путин заявил, что был удивлён недавним ударом Израиля по Катару

Модератор сессии спросил у российского лидера, не удивило ли его, когда один союзник США нанёс удар по другому американскому союзнику.
«Удивило», — признался в ответ президент.
На уточняющий вопрос о реакции американского президента Дональда Трампа, а точнее её отсутствии, Путин многозначительно развёл руками и сохранил молчание, что стало красноречивой реакцией на произошедшее.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше