Путин заявил, что был удивлён недавним ударом Израиля по Катару

Президент России Владимир Путин выразил удивление в связи с недавним ударом Израиля по территории Катара. Об этом стало известно в ходе дискуссии на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Источник: Life.ru

Модератор сессии спросил у российского лидера, не удивило ли его, когда один союзник США нанёс удар по другому американскому союзнику.

«Удивило», — признался в ответ президент.

На уточняющий вопрос о реакции американского президента Дональда Трампа, а точнее её отсутствии, Путин многозначительно развёл руками и сохранил молчание, что стало красноречивой реакцией на произошедшее.

Напомним, 9 сентября израильская армия нанесла авиаудар по катарской столице Дохе, поразив здание, выделенное под проведение переговоров с ХАМАС. Сообщалось о шести погибших, в том числе и руководителях палестинского движения. По этому поводу было созвано экстренно заседание Совбеза ООН.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
