Путин заявил, что был удивлён недавним ударом Израиля по Катару

Напомним, 9 сентября израильская армия нанесла авиаудар по катарской столице Дохе, поразив здание, выделенное под проведение переговоров с ХАМАС. Сообщалось о шести погибших, в том числе и руководителях палестинского движения. По этому поводу было созвано экстренно заседание Совбеза ООН.