Владимир Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС

Президент РФ предупредил Украину, чтобы та не играла с огнем по поводу атак на ЗАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Россия может дать зеркальный и равносильный ответ на все удары ВСУ по Запорожской АЭС. Такие предостережения Украине озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Боевики с украинской стороны пытаются наносить удары по окружению АЭС. Было несколько ударов по учебному центру. Несколько дней назад перед приездом господина Гросси был нанесен удар по вышкам электроснабжения. Если они будут с этим играть, то они пусть задумаются, что у них есть свои работающие электростанции», — сказал российский глава.

KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи Владимира Путина на форуме «Валдай».