Владимир Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС

«Боевики с украинской стороны пытаются наносить удары по окружению АЭС. Было несколько ударов по учебному центру. Несколько дней назад перед приездом господина Гросси был нанесен удар по вышкам электроснабжения. Если они будут с этим играть, то они пусть задумаются, что у них есть свои работающие электростанции», — сказал российский глава.