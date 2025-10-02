Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин предложил НАТО попробовать разобраться с бумажным тигром

Президент России Владимир Путин призвал НАТО «попробовать разобраться» с Россией, отметив, что страна вовсе не является «бумажным тигром».

Источник: Life.ru

«Мы воюем, да? Мы производим военную технику. А с нами-то воюет очень много стран. Все страны НАТО с нами воюют. Они сами это уже не скрывают», — сказал он на пленарной сессии клуба «Валдай».

По словам Путина, подобные сравнения не имеют смысла, так как Россия успешно противостоит военной помощи, которую страны Североатлантического альянса поставляют Украине.

Термин «бумажный тигр» в адрес России недавно использовал президент США Дональд Трамп, заявивший, что Москва не обладает реальной мощью. Путин резко отреагировал, отметив, что если Россия — «бумажный тигр», то что тогда НАТО.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше