Путин признался в любви к Москве

Ранее Путин охарактеризовал Москву как один из лучших мегаполисов мира. Кроме того Путин заявил, что Москва в период специальной военной операции выполняет роль надёжного тыла для российских Вооружённых сил. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта.