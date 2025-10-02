Путин рассказал, сколько европейцев хотят получить гражданство России

«Что касается административно-правовых процедур, то мы приняли соответствующие решения, которые облегчают людям, стремящимся жить и связать свою судьбу на длительный период с Россией… И снижение этих барьеров административных там предусмотрено… По-моему, там уже принято около 2 000 заявлений, 1 800 что ли, и где-то около 1 500 рассмотрено положительно», — отметил президент России. Его слова передает корреспондент URA.RU.