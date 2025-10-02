Россия поддержит план США по Газе, если он приведет к созданию двух государств

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» выразил готовность России поддержать предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, если оно приведет к созданию двух отдельных государств, сообщает ТАСС.
По мнению Путина, именно это будет залогом «окончательного решения палестино-израильского конфликта».
Путин отметил, что инициативы и предложения Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта могут стать «светом в конце тоннеля» для разрешения ситуации в регионе. При этом российский лидер указал на важность того, чтобы план по Газе поддержали сами палестинцы, ХАМАС и в целом весь исламский мир.
Глава РФ назвал конфликт в секторе Газа ужасным событием в современной истории человечества. -0-