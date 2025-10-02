Россия поддержит план США по Газе, если он приведет к созданию двух государств

Путин отметил, что инициативы и предложения Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта могут стать «светом в конце тоннеля» для разрешения ситуации в регионе. При этом российский лидер указал на важность того, чтобы план по Газе поддержали сами палестинцы, ХАМАС и в целом весь исламский мир.