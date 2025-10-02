Путин: Россия может зеркально ответить на удары по Запорожской АЭС

Руководство Украины должно задуматься, что на территории страны находятся атомные электространции (АЭС), и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС. Об этом в четверг, 2 октября, заявил российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются атаковать территории вокруг ЗАЭС.
— Боевики с украинской стороны пытаются наносить удары по окружению атомной электростанции. Слава Богу, дело не доходит до ударов по самой АЭС, — высказался Путин.
Так он прокомментировал вопрос о ситуации на ЗАЭС, передает сайт Кремля.
1 октября глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил об «очень нестабильной ситуации» на ЗАЭС с точки зрения ядерной безопасности. По его словам, сейчас станции удается справляться благодаря аварийным дизель-генераторам — последней линии обороны. Гросси подчеркнул, что в случае их отключения существует риск расплавления ядерного топлива.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, якобы из-за обстрелов, препятствует ремонту линий электропередачи, которые ведут к станции, и восстановлению ее базовой безопасности. Он добавил, что один из генераторов уже вышел из строя.