Путин призвал Киев прекратить удары по ЗАЭС

«Украина продолжает наносить удары по окружению Запорожской АЭС, но по самой станции ударов нет. Хотя угрозы поступают с их стороны… Нам ничто не мешает наносить ответные удары в случае чего. То, что сейчас происходит на ЗАЭС — опасная практика. И это должно как можно скорее прекратиться», — заявил российский президент. Его слова передает корреспондент URA.RU.