Путин призвал Киев прекратить удары по ЗАЭС

Путин высказался об ударах ВСУ по ЗАЭС.
Украина продолжает наносить удары по территории вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако по самой станции атаки не фиксируются. Подобные действия могут вынудить Россию принять ответные меры по объектам Киева. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«Украина продолжает наносить удары по окружению Запорожской АЭС, но по самой станции ударов нет. Хотя угрозы поступают с их стороны… Нам ничто не мешает наносить ответные удары в случае чего. То, что сейчас происходит на ЗАЭС — опасная практика. И это должно как можно скорее прекратиться», — заявил российский президент. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В период с 29 сентября по 2 октября в Сочи организовано XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2025 году центральное внимание участников сосредоточено на вопросах становления многополярной структуры мировой системы, а также рассмотрении возможных направлений ее будущей эволюции. В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.