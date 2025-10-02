«Она должна быть с Россией, а Россия — с ней»: Путин вспомнил слова канцлера Коля о Европе

Говоря о современном положении дел, президент подчеркнул, что объединенная Европа могла бы стать мощной силой, но сейчас она теряет свои позиции. Он указал, что дело не только в экономических проблемах, таких как стагнация в Германии или долговые трудности во Франции. По его мнению, главная угроза — утрата европейской идентичности.