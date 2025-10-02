Ричмонд
«Она должна быть с Россией, а Россия — с ней»: Путин вспомнил слова канцлера Коля о Европе

Владимир Путин процитировал слова канцлера Гельмута Коля о союзе России и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин поделился мыслями о будущем Европы, вспомнив слова бывшего канцлера Германии Гельмута Коля.

«Он говорил, что если Европа хочет сохраниться как центр цивилизации, то Россия должна быть в ЕС, а Европа должна быть с Россией», — отметил российский лидер.

Путин отметил, что Европейский союз изначально создавался как экономическое объединение, начиная с сообщества «угля и стали». Он рассказал о встрече в 1993 году в Гамбурге, где присутствовали мэр Петербурга Анатолий Собчак и канцлер Гельмут Коль. По словам Путина, Коль считал, что для сохранения Европы как центра цивилизации Россия должна стать частью ЕС, а Европа — быть вместе с Россией, образуя единое целое.

Говоря о современном положении дел, президент подчеркнул, что объединенная Европа могла бы стать мощной силой, но сейчас она теряет свои позиции. Он указал, что дело не только в экономических проблемах, таких как стагнация в Германии или долговые трудности во Франции. По его мнению, главная угроза — утрата европейской идентичности.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.