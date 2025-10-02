Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по Запорожской АЭС

«Там присутствуют сотрудники МАГАТЭ, они помалкивают, но всё видят. Мы что, сами по себе наносим удары? Ну это чушь. Это опасная игра, и на той стороне должны это понимать У них есть АЭС на их стороне, и ничто нам не мешает отвечать зеркально. Пусть задумаются над этим», — сказал российский лидер.