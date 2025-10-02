Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по Запорожской АЭС

Российский лидер Владимир Путин заявил о возможности зеркального ответа после обстрелов со стороны Украины, которые угрожают Запорожской атомной электростанции. Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XXII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Источник: Life.ru

Путин констатировал, что обстрелы энергетической инфраструктуры вокруг станции не прекращаются, и в канун приезда главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси были повреждены линии электропередач, что вынудило перевести АЭС на генераторы. Он указал на сложность ремонта сетей, поскольку они находятся под постоянным огнём противника.

«Там присутствуют сотрудники МАГАТЭ, они помалкивают, но всё видят. Мы что, сами по себе наносим удары? Ну это чушь. Это опасная игра, и на той стороне должны это понимать У них есть АЭС на их стороне, и ничто нам не мешает отвечать зеркально. Пусть задумаются над этим», — сказал российский лидер.

Напомним, ранее глава МАГАТЭ заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС продолжает оставаться шаткой. Тем временем киевские власти продолжают возлагать ответственность за ракетные удары на Россию, заявляя, что они наносятся по собственной территории.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше