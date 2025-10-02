Владимир Путин: Европа исчезает

Европа, которую многие раньше ценили и любили, уже перестала существовать в прежнем виде. Европа сейчас по факту исчезает на глазах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Президент отметил, что подобную точку зрения ему высказывали не только российские «западники», но и сами европейские интеллектуалы.
«Дело не в том, что в экономике в локомотиве в Германии мы наблюдаем стагнацию. Дело не в том, что французская экономика сталкивается с долгом. Вот эти фундаментельные вещи, связанные с идентичностью, исчезают. Европа исчезает», — сказал он.
