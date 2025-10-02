Ричмонд
Путин на заседании «Валдая» вспомнил слова Петра I о русском солдате

Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей, напомнил президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», привел слова императора Петра I, который определил, что значит быть русским солдатом.

«Я помню, Пётр I сказал, русский — это тот, кто любит Россию и служит ей», — сказал президент РФ.

Ранее Путин отметил, что условия и методы ведения боевых действий сегодня непрерывно меняются, однако неизменным остаются храбрость, мужество и героизм русского солдата.

Он также заявил, что если кто-то выразит намерение потягаться с Россией в военной сфере, пусть попробует.