«Французы, сплотитесь вокруг меня»: Путин объяснил, зачем Париж занимается пиратством

Владимир Путин назвал пиратством захват Францией танкера.

Источник: Комсомольская правда

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин резко раскритиковал действия Франции, обвинив её в захвате танкера в нейтральных водах. Он назвал инцидент актом пиратства, подчеркнув, что подобное поведение недопустимо на международной арене.

Путин отметил, что танкер принадлежал третьей стране, а его экипаж состоял из представителей разных государств. По его словам, при осмотре судна ничего подозрительного не обнаружили, и оснований для его задержания не было. Президент выразил сомнения в том, что этот случай напрямую связан с Россией.

«Так ли это важно для Франции? Важно. Исходя из тяжелой ситуации для правящей верхушки. Чтобы отвлечь граждан французской республики. Перенести на внешний контур, спровоцировать на активные действия. И сказать: “Французы! Сплотитесь вокруг меня! Я приведу вас к победе!”. Как Наполеон», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что подобные шаги не только нарушают международное право, но и создают опасный прецедент. Он призвал к объективной оценке ситуации и соблюдению норм, регулирующих судоходство в нейтральных водах.

Напомним, что Французские власти задержали нескольких членов экипажа танкера Pushpa у своего побережья. Их подозревают в нарушении морского законодательства, сообщило радио Franceinfo.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.