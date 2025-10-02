Путин заявил, что Трамп умеет слушать и слышать

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2025 году основная тематика форума посвящена формированию многополярной мировой системы и анализу возможных сценариев ее дальнейшего развития. В работе заседания принимают участие 140 специалистов из более чем 40 стран.