Путин заявил, что у него с Трампом свои отношения

В ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин прокомментировал характер своего взаимодействия с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что их отношения можно охарактеризовать как «особые» или «свои».

Источник: Life.ru

«У нас с ним свои отношения. Мы знаем, что другу другу дарить, мы к этому относимся очень спокойно», — отметил Путин.

Отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным часто описываются как необычно тёплые по сравнению с типичными для американских и российских лидеров. Трамп неоднократно выражал личное восхищение Путиным, называя его «сильным лидером» и «умным парнем», в то время как Путин подчёркивал, что Трамп — «человек, который может слушать». Кстати, Трамп начал публично хвалить Путина ещё до своего президентства. В 2015 году он сказал в интервью: «Путин — сильный лидер, и мы нуждаемся в таких».

Также Путин дал характеристику стилю международной политики текущей администрации США и американского лидера Дональда Трампа. По его словам, он является прямолинейным и не лицемерным.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

