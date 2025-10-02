Путин заявил, что у него с Трампом свои отношения

Отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным часто описываются как необычно тёплые по сравнению с типичными для американских и российских лидеров. Трамп неоднократно выражал личное восхищение Путиным, называя его «сильным лидером» и «умным парнем», в то время как Путин подчёркивал, что Трамп — «человек, который может слушать». Кстати, Трамп начал публично хвалить Путина ещё до своего президентства. В 2015 году он сказал в интервью: «Путин — сильный лидер, и мы нуждаемся в таких».