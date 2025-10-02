Ричмонд
Владимир Путин назвал чушью сведения о планах РФ напасть на НАТО

Президент РФ указал на невозможность поверить в то, что Россия собирается нападать на НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал рассуждения западных политиков о том, что РФ якобы планирует напасть на НАТО.

По его словам, эти домыслы являются чушью, в которую невозможно поверить.

«Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», — заявил глава государства.

Сайт KP.RU ведет трансляцию речи главы государства с выступления на пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

