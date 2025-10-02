Владимир Путин назвал чушью сведения о планах РФ напасть на НАТО

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал рассуждения западных политиков о том, что РФ якобы планирует напасть на НАТО.
По его словам, эти домыслы являются чушью, в которую невозможно поверить.
«Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», — заявил глава государства.
Сайт KP.RU ведет трансляцию речи главы государства с выступления на пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
