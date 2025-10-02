Ричмонд
Путин назвал пиратством задержание Францией танкера

Путин назвал пиратством задержание Францией танкера у ее берегов.

С 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году основной акцент в повестке форума сделан на анализе формирования многополярного мирового порядка и обсуждении перспектив его дальнейшего развития. В работе мероприятия принимают участие 140 специалистов из более чем 40 стран.