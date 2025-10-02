«Я его очень хорошо знаю»: Путин сравнил Макрона с Наполеоном

Президент России Владимир Путин нашел сходство в проводимой политике между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Наполеоном Бонапартом.
Ранее российский лидер сравнил захват Францией танкера под флагом третьей страны в нейтральных водах с пиратством. При этом Путин подчеркнул, что таким образом французский президент пытается призвать жителей страны к сплочению ради победы, как Наполеон.
После этих слов на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в беседе с Путиным ответили, что он польстил Макрону, сравнивая его с Бонапартом.
«Я с радостью. У нас рабочие отношения. Я его очень хорошо знаю», — заявил в ответ президент России.
