Владимир Путин: На Аляске с Трампом говорили об Украине

Путин рассказал подробности своей встречи с Трампом на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Отвечая на вопросы участников и зрителей пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин рассказал, о чем говорил с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Путин поделился, что основной темой для диалога была Украина и конфронтация между Западом и Москвой.

«Говорили только о способах урегулирования украинского кризиса», — сказал Путин.

Ранее KP.RU сообщил, что российский лидер отреагировал на слова Трампа о «бумажном тигре», которым якобы является РФ в конфликте на Украине.

