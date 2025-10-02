Владимир Путин: Китай рад восстановлению отношений РФ и США

По словам президента, его недавний визит в Китай стал значимым событием для обеих стран. Лидеры двух стран вместе отметили годовщину окончания Второй мировой войны. Это событие, как и визит Си Цзиньпина в Россию на 9 мая, отражает дух партнерства.