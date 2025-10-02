Владимир Путин: Китай рад восстановлению отношений РФ и США

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о своей беседе с председателем КНР Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что Китай поддерживает развитие отношений США с Россией.
Владимир Путин добавил, что во время разговора Си Цзиньпин выразил радость по поводу восстановления и нормализации отношений между Россией и США.
По словам президента, его недавний визит в Китай стал значимым событием для обеих стран. Лидеры двух стран вместе отметили годовщину окончания Второй мировой войны. Это событие, как и визит Си Цзиньпина в Россию на 9 мая, отражает дух партнерства.
Путин отметил, что визит в Китай имел глобальное значение. На полях мероприятий удалось обсудить множество важных вопросов. Он подчеркнул, что такие встречи укрепляют сотрудничество между странами.
В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.