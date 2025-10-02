Путин допустил, что слова Трампа о «бумажном тигре» могли быть сказаны с иронией

Президент России Владимир Путин считает, что утверждение американского лидера Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» могло быть сказано с иронией. Такое предположение в четверг, 2 октября, он сделал в рамках своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Модератор дискуссии Федор Лукьянов в шутливой форме предложил российскому лидеру в ответ на слова Трампа подарить главе Белого дома фигурки тигров из бумаги.
В ответ на это Путин заявил, что у них с Трампом «свои отношения» и они знают, «что друг другу дарить». В продолжение ответа он добавил, что такое выражение президент США мог выбрать с иронией, а сама фраза даже могла появиться в СМИ не целиком.
— Я не знаю, в каком контексте это (сравнение РФ с «бумажным тигром» — прим. «ВМ») было сказано, как — с иронией, может быть, было сказано. Вот он сказал своему собеседнику: «бумажный тигр», а дальше может что следовать — идите тогда и разберитесь с этим «бумажным тигром», — рассказал Путин.
Ранее американский президент назвал «бесцельной борьбой» специальную военную операцию на Украине и высмеял российскую военную помощь. Он подчеркнул, что действия Вооруженных сил России якобы делают страну похожей на «бумажного тигра».
Позже, на выступлении перед американскими адмиралами и генералами, он вновь назвал Россию «бумажным тигром», несмотря на то что обещал больше не использовать подобное выражение.