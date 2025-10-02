Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин допустил, что слова Трампа о «бумажном тигре» могли быть сказаны с иронией

Президент России Владимир Путин считает, что утверждение американского лидера Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» могло быть сказано с иронией. Такое предположение в четверг, 2 октября, он сделал в рамках своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент России Владимир Путин считает, что утверждение американского лидера Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» могло быть сказано с иронией. Такое предположение в четверг, 2 октября, он сделал в рамках своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Модератор дискуссии Федор Лукьянов в шутливой форме предложил российскому лидеру в ответ на слова Трампа подарить главе Белого дома фигурки тигров из бумаги.

В ответ на это Путин заявил, что у них с Трампом «свои отношения» и они знают, «что друг другу дарить». В продолжение ответа он добавил, что такое выражение президент США мог выбрать с иронией, а сама фраза даже могла появиться в СМИ не целиком.

— Я не знаю, в каком контексте это (сравнение РФ с «бумажным тигром» — прим. «ВМ») было сказано, как — с иронией, может быть, было сказано. Вот он сказал своему собеседнику: «бумажный тигр», а дальше может что следовать — идите тогда и разберитесь с этим «бумажным тигром», — рассказал Путин.

Ранее американский президент назвал «бесцельной борьбой» специальную военную операцию на Украине и высмеял российскую военную помощь. Он подчеркнул, что действия Вооруженных сил России якобы делают страну похожей на «бумажного тигра».

Позже, на выступлении перед американскими адмиралами и генералами, он вновь назвал Россию «бумажным тигром», несмотря на то что обещал больше не использовать подобное выражение.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше