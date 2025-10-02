Владимир Путин назвал Трампа комфортным собеседником

Президент США Дональда Трамп на самом деле очень комфортный и учтивый собеседник. Такое мнение высказал глава России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Я в выступлении сказал, что он защищает национальные интересы. Но иногда лучше услышать прямую позицию, чем какие-то экивоки, в которых трудно разобраться. Мы беседовали 1,5 часа (на саммите на Аляске — прим. ред.). Он слушал внимательно, я слушал внимательно. Он не перебивал», — заявил Путин.
KP.RU ведет прямую трансляцию речи Владимир Путин на форуме «Валдай».
