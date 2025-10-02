Владимир Путин: Говорил ли Трампу про историю Украины? Нет

При этом, основной темой для диалога был украинский конфликт и конфронтация между Западом и Москвой, отметил Владимир Путин. Он также назвал президента США Дональда Трамп очень комфортным и учтивым собеседником. По его словам, американский лидер внимательно его слушал и не перебивал. Их беседа продлилась полтора часа.