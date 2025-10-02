Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин: Говорил ли Трампу про историю Украины? Нет

Президент России раскрыл детали встречи с американским лидером на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин рассказал, общался ли он с американским лидером Дональдом Трампом об истории Украины во время встречи на Аляске. Об этом он поведал в ходе международного форума «Валдай».

По его словам, на эту тему разговор у них не заходил.

«Нет», — ответил глава государства на вопрос о том, разговаривали ли они о чем-нибудь, связанном с историей Украины.

При этом, основной темой для диалога был украинский конфликт и конфронтация между Западом и Москвой, отметил Владимир Путин. Он также назвал президента США Дональда Трамп очень комфортным и учтивым собеседником. По его словам, американский лидер внимательно его слушал и не перебивал. Их беседа продлилась полтора часа.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию речи президента на пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше