Владимир Путин: Говорил ли Трампу про историю Украины? Нет

Президент России Владимир Путин рассказал, общался ли он с американским лидером Дональдом Трампом об истории Украины во время встречи на Аляске. Об этом он поведал в ходе международного форума «Валдай».
По его словам, на эту тему разговор у них не заходил.
«Нет», — ответил глава государства на вопрос о том, разговаривали ли они о чем-нибудь, связанном с историей Украины.
При этом, основной темой для диалога был украинский конфликт и конфронтация между Западом и Москвой, отметил Владимир Путин. Он также назвал президента США Дональда Трамп очень комфортным и учтивым собеседником. По его словам, американский лидер внимательно его слушал и не перебивал. Их беседа продлилась полтора часа.
