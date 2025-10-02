Путин заявил, что не ощущает себя императором Александром I

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что не считает себя императором Александром I.
Он отметил, что является избранным народом главой государства, срок полномочий которого ограничен, и это, по его словам, принципиально отличает его от монарха.
Отвечая на вопрос модератора о том, не ощущает ли он себя в роли Александра I на Венском конгрессе, Путин заявил, что времена, когда узкая группа сильнейших держав определяла устройство мира за всех остальных, давно ушли в прошлое.
Президент также обратил внимание на то, что сегодня недопустимо возвращаться к практике колониальной эпохи.
«Об этом стоить помнить тем, кто ностальгирует по колониальным временам, когда народы было принято делить на тех, кто равны, и некоторых, кто равнее», — сказал Путин, напомнив о фразе писателя Джорджа Оруэлла.
Ранее Путин призвал вернуться к истокам и исправить ошибки, которые привели к последним мировым конфликтам.