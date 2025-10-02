Владимиру Путину задали вопрос, кто инициировал встречу на Аляске

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, кто предложил провести встречу на Аляске. Он отметил, что инициатор встречи не так важен, главное — сам факт переговоров. По его словам, обстановка на Аляске была комфортной для обсуждений.
Путин также рассказал о своем впечатлении от общения с Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Трамп является удобным собеседником, так как открыто выражает свою позицию, защищая национальные интересы США.
Президент России отметил, что прямолинейность Трампа позволяет избежать недопонимания, в отличие от уклончивых формулировок других политиков. По словам Путина, их беседа длилась полтора часа. Оба лидера внимательно слушали друг друга, не перебивая.
В ходе обсуждения затрагивались сложные вопросы, и Трамп признавал, что некоторые из них трудно решить. Хотя достичь консенсуса было непросто, Путин отметил, что достигнутые договоренности имеют прочный характер.
