Владимиру Путину задали вопрос, кто инициировал встречу на Аляске

Путин заявил, что на Аляске было комфортно.

Источник: Комсомольская правда

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, кто предложил провести встречу на Аляске. Он отметил, что инициатор встречи не так важен, главное — сам факт переговоров. По его словам, обстановка на Аляске была комфортной для обсуждений.

Путин также рассказал о своем впечатлении от общения с Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Трамп является удобным собеседником, так как открыто выражает свою позицию, защищая национальные интересы США.

Президент России отметил, что прямолинейность Трампа позволяет избежать недопонимания, в отличие от уклончивых формулировок других политиков. По словам Путина, их беседа длилась полтора часа. Оба лидера внимательно слушали друг друга, не перебивая.

В ходе обсуждения затрагивались сложные вопросы, и Трамп признавал, что некоторые из них трудно решить. Хотя достичь консенсуса было непросто, Путин отметил, что достигнутые договоренности имеют прочный характер.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.

