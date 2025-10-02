Путин выразил надежду, что высокая ставка ЦБ не перезаморозит экономику

Глава государства заявил, что экономику нужно сделать более современной. Он подчеркнул необходимость изменения структуры рынка труда и повышения оплаты труда. Особое внимание, по мнению Путина, следует уделить гражданам с низкими доходами. Президент пояснил, что увеличение доходов этой группы населения стимулирует спрос на отечественные товары, что способствует росту внутреннего рынка.