Путин выразил надежду, что высокая ставка ЦБ не перезаморозит экономику

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин обсудил перспективы развития экономики страны. Он подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности и дальнейшей диверсификации экономики. Также глава государства выразил надежду, что ЦБ не перезаморозит экономику.
Владимир Путин отметил, что Россия успешно укрепила свою независимость и суверенитет. По его словам, страна перестроила торгово-экономические связи, наладила новые системы расчетов, которые эффективно работают. Однако, как считает президент, этого недостаточно в современных условиях.
Глава государства заявил, что экономику нужно сделать более современной. Он подчеркнул необходимость изменения структуры рынка труда и повышения оплаты труда. Особое внимание, по мнению Путина, следует уделить гражданам с низкими доходами. Президент пояснил, что увеличение доходов этой группы населения стимулирует спрос на отечественные товары, что способствует росту внутреннего рынка.
Путин также указал на важность укрепления финансовой системы. Он отметил, что Центральный банк повысил ключевую ставку, и выразил надежду, что это не приведет к чрезмерному охлаждению экономики. По словам президента, Россия готова временно пожертвовать темпами роста ради восстановления ключевых экономических показателей.
