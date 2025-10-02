Ричмонд
Путин: На самом деле у нас с Макроном рабочие, добрые отношения

Президент России Владимир Путин рассказал, что на самом деле у него с французским коллегой Эммануэлем Макроном добрые, рабочие отношения. В этом глава государства признался в четверг, 2 октября, в рамках своей речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— У нас с ним на самом деле такие рабочие отношения, добрые, — сказал Путин в ходе выступления, которое транслируется на официальном сайте Кремля.

1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор президентов России и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер напомнил главе Франции, что конфликт является прямым следствием политики западных государств, которые в течение многих лет создавали в стране антироссийский плацдарм, а теперь затягивают боевые действия. Путин рассказал, что ответил на звонок французского президента из-за своих принципов.

В рамках своего выступления Путин рассказал, что лично знал бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и даже бывал у него в гостях. По его словам, они вместе «с утра в пижамах кофе пили». Отдельно он подчеркнул, что кофе в тот день был «вполне хороший».

Во время выступления Путина на «Валдае» произошел еще один забавный случай. Глава государства пошутил, что мог «утомить» участников Международного дискуссионного клуба своей речью, и извинился перед ними за это.

