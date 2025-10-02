Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с США

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с США. Об этом завил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», сообщает ТАСС.
Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право руководствоваться своими национальными интересами, в числе которых — восстановление полноформатных отношений с США.
Российский лидер отметил, что ему импонирует то, что нынешнее американское руководство прямо заявляет о своих интересах, без лишнего лицемерия. «Всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков», — пояснил он.
Путин поделился, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом восстановление российско-американских отношений, которые пока находятся на самом низком уровне. По его словам, варианты решения противоречий России и США, которые устроили бы обе стороны, возможны, для этого нужно взаимоуважение. -0-