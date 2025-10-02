На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин сообщил, что западные страны пытаются организовать цветную революцию в Сербии.
По словам Путина, российские спецслужбы подтверждают информацию, о которой ранее говорил президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что некоторые западные центры активно работают над дестабилизацией ситуации в стране. Путин подчеркнул, что молодёжь часто становится мишенью для таких действий, поскольку её легко вовлечь в протесты. Он напомнил, что цветная революция на Украине привела к тяжёлым последствиям, о которых все знают.
Президент России также пояснил, что подобные революции представляют собой неконституционный захват власти. Он считает, что странам лучше действовать в рамках закона, чтобы избежать хаоса. По мнению Путина, манипуляции с молодежью — это самый простой способ дестабилизации. Также Владимир Путин отметил, что у него сложились хорошие отношения с президентом Сербии Александром Вучичем.
