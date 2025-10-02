Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин: Запад предпринимает попытки цветной революции в Сербии

Путин напомнил, чем закончилась цветная революция на Украине.

Источник: Комсомольская правда

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин сообщил, что западные страны пытаются организовать цветную революцию в Сербии.

По словам Путина, российские спецслужбы подтверждают информацию, о которой ранее говорил президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что некоторые западные центры активно работают над дестабилизацией ситуации в стране. Путин подчеркнул, что молодёжь часто становится мишенью для таких действий, поскольку её легко вовлечь в протесты. Он напомнил, что цветная революция на Украине привела к тяжёлым последствиям, о которых все знают.

Президент России также пояснил, что подобные революции представляют собой неконституционный захват власти. Он считает, что странам лучше действовать в рамках закона, чтобы избежать хаоса. По мнению Путина, манипуляции с молодежью — это самый простой способ дестабилизации. Также Владимир Путин отметил, что у него сложились хорошие отношения с президентом Сербии Александром Вучичем.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше