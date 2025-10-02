Выступление Владимира Путина на «Валдае» в 2025 году: главные заявления

Многополярный мир, крушение гегемонии Запада
В нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми к чему угодно.
Многополярность стала прямым следствием попыток Запада сохранить гегемонию в мире., а прежние институты глобального управления утратили свою легитимность и эффективность.
Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. Западный истеблишмент обманывает своих граждан, нагнетая напряженность.
У всякой мощи есть предел — «против лома нет приема, окромя другого лома». Но другой лом всегда появляется.
Россию нельзя выдавить из мирового сообщества.
По количеству введенных карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия — рекордсмен в мировой истории.
«Все эти новые структуры — разные, но их объединяет важнейшее качество — они не функционируют по принципу иерархии… Они не против кого-то, они за себя», — Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что международные отношения стали значительно более сложными и демократичными, а число влиятельных игроков достигло беспрецедентного уровня.
Президент России прогнозировал, что мир станет свидетелем ренессанса высокого дипломатического искусства.
«Мир, несмотря на обострение конфликтов, фрагментацию экономики, остается целостным, взаимосвязанным и взаимозависимым. Никто не может добиться своих целей в одиночку», — Владимир Путин.
В ООН много проблем, но лучше ничего нет. Организация нуждается в адаптации к реалиям.
Европа и НАТО
«Правящая элита объединенной Европы продолжает нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге», — Владимир Путин.
Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта на Украине можно было бы избежать.
Президент вновь напомнил, что Россия дважды предлагала сотрудничество с альянсом: в 1954 году и 2000-м. Он подчеркнул, что вместо диалога была выбрана логика давления и расширения НАТО на восток.
Разговоры европейских политиков о войне России с Евросоюзом — чушь.
Ответ России на милитаризацию Европы будет убедительным.
Президент раскритиковал политику европейских элит, которые «придумали, что Россия является врагом, еще столетия назад» и пытаются отвлечь внимание от внутренних трудностей.
Честно говоря, так и хочется сказать: "Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами.
О конфликте на Украине
Путин назвал политику Запада после распада СССР «корневой первопричиной» украинского кризиса.
Двусторонние проблемы с Украиной были объективным следствием распада СССР, но их эскалация — результат внешнего вмешательства. Ответственность за продолжение конфликта, по словам Путина, лежит на Европе, а сама Украина превратилась в инструмент для Запада.
Для Запада ситуация на Украине — это «карта» в более масштабной игре, это повод и способ решить свои задачи, немножко заработать.
Президент назвал украинскую трагедию глубокой болью как для украинского, так и для русского народа.
При другой администрации в США конфликта на Украине было бы возможно избежать.
Говоря о текущей ситуации в зоне СВО, президент сообщил о значительных успехах российской армии, которая удерживает стратегическую инициативу.
Работа по созданию зоны безопасности идет по плану.
Президент рассказал о следующих достижениях российских сил в зоне СВО:
- Освобождение Юнаковки и продвижение ВС РФ в Волчанске;
- Вход группировки «Центр» в Красноармейск;
- Контроль над двумя третями Купянска на севере Харьковской области;
- Полный переход Кировска в ДНР под контроль ВС РФ;
- Почти 100% Луганской области под контролем российских сил;
- Российские войска зашли в Константиновку, Северск.
Президент также озвучил данные о потерях ВСУ, которые, по его словам, превышают возможности пополнения личного состава, и отметил, что понижение призывного возраста не решит проблем украинской армии.
С учетом потерь ВСУ Киеву лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться.
Диалог с США при Дональде Трампе
Взгляды стран во многом не сходятся, это естественно, важно решать противоречия миром.
Один из национальных интересов РФ — восстановление отношений с США.
Роль России в мире
Говоря о внутреннем состоянии страны, российский лидер подчеркнул ее устойчивость и готовность к вызовам. Он отметил, что трудная судьба и череда преодоления препятствий сделали Россию самобытной страной, которая гордится своими гражданами, экономикой и вооруженными силами.
Россия проявила высочайшую степень устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств.
«Надеюсь, что невозможность нанести России стратегическое поражение постепенно поймут даже самые “упрямые тугодумы”, — Владимир Путин.
По мнению Путина, мировая система, из которой страну пытались вытеснить, «попросту не отпускает» Россию, потому что она необходима ей «как очень весомая часть всеобщего равновесия».