Юрий Слюсарь встретился с героями СВО и их педагогами

Накануне дня учителя губернатор Юрий Слюсарь встретился с ветеранами СВО и их педагогами, которые стали участниками фотопроекта «Учитель Героя».
Бойцы поблагодарили своих педагогов и наставников, а те в свою очередь поделились воспоминаниями о школьных годах своих учеников-героев. Ветераны рассказали, что учителя не только давали им знания, но и воспитывали их сильными и стойкими людьми.
«За каждым героем стоит учитель. И когда из учеников получаются достойные люди, настоящие защитники Отечества, герои СВО, значит жизнь учителя, ваша жизнь, уважаемые педагоги, прожита не зря. Хочу поблагодарить вас за этот очень важный труд», — обратился к работникам образования Юрий Слюсарь.
На встрече обсудили важность патриотического воспитания молодого поколения и участия в этом ветеранов СВО. Глава региона предложил создать соответствующую комплексную программу.
Педагогов наградили медалями «За доблестный труд на благо Донского края», грамотами и благодарственными письмами от донского парламента. Учителям вручили цветы и отметили их вклад не только в образование участников СВО, но и в патриотическое воспитание учеников.