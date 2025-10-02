Путин на «Валдае» зачитал строки Пушкина о Бородинском сражении

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прочитал строки стихотворения «Бородинская годовщина» поэта Александра Пушкина.
«Я никогда не знал, что Пушкин писал на эту тему, Это произвело на меня очень серьезное впечатление, потому что это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера», — отметил глава государства.
Путин зачитал несколько строк, в которых Пушкин напоминает об Отечественной войне 1812 года и о том, что Россия объединилась перед угрозой. По словам президента, написанные поэтом почти 200 лет назад строки отражают то, что происходит в настоящее время.
Кроме того, в ходе выступления на «Валдае» глава государства заявил, что если кто-то захочет потягаться с РФ в военной сфере, пусть попробует.