Путин о милитаризации Европы: Ответные меры РФ не заставят долго ждать

Путин отметил, что ни у кого не должно быть сомнений по поводу ответа РФ на потенциальные угрозы.

Источник: Комсомольская правда

Ответ России на милитаризацию Европы поступит стремительно и не заставит никого долго ждать. В этом ни у кого не должно быть сомнений. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Валдай».

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие меры России не заставят, ответные меры России (на милитаризацию Европы — ред.), не заставят себя долго ждать», — высказался президент России по вопросу военизации европейских стран.

Напомним, что сейчас государства Европы активно усиливают оборону и сдвигают часть войск к своим границам. Множество представителей ЕС заявляло, что это делается для якобы защиты от «агрессии России». Однако в Кремле не раз уже говорили, что у Москвы никогда не было планов нападения на Европу.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.