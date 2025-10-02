Напомним, что сейчас государства Европы активно усиливают оборону и сдвигают часть войск к своим границам. Множество представителей ЕС заявляло, что это делается для якобы защиты от «агрессии России». Однако в Кремле не раз уже говорили, что у Москвы никогда не было планов нападения на Европу.