Владимир Путин назвал неожиданностью отмену виз в Китай

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин прокомментировал решение Китая отменить визы для россиян. Он отметил, что это стало неожиданным шагом.
По словам президента, он обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел, и российская сторона уже подготовила ответные меры. Путин выразил мнение, что безвизовый режим положительно скажется на отношениях между странами, так как укрепление связей начинается с общения между людьми.
Напомним, что безвизовый режим для граждан России действует только для владельцев общегражданских заграничных паспортов. Об этом сообщило государственное управление по делам миграции КНР. В ведомстве пояснили, что новые правила распространяются исключительно на тех, кто въезжает в Китай по обычным паспортам. При этом безвизовый режим не касается обладателей дипломатических, служебных паспортов или документов членов экипажей.
