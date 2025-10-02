Владимир Путин назвал неожиданностью отмену виз в Китай

Напомним, что безвизовый режим для граждан России действует только для владельцев общегражданских заграничных паспортов. Об этом сообщило государственное управление по делам миграции КНР. В ведомстве пояснили, что новые правила распространяются исключительно на тех, кто въезжает в Китай по обычным паспортам. При этом безвизовый режим не касается обладателей дипломатических, служебных паспортов или документов членов экипажей.