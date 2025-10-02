Ричмонд
Владимир Путин назвал неожиданностью отмену виз в Китай

Путин заявил, что безвиз с Китаем положительно скажется на отношениях между странами.

Источник: Комсомольская правда

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин прокомментировал решение Китая отменить визы для россиян. Он отметил, что это стало неожиданным шагом.

По словам президента, он обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел, и российская сторона уже подготовила ответные меры. Путин выразил мнение, что безвизовый режим положительно скажется на отношениях между странами, так как укрепление связей начинается с общения между людьми.

Напомним, что безвизовый режим для граждан России действует только для владельцев общегражданских заграничных паспортов. Об этом сообщило государственное управление по делам миграции КНР. В ведомстве пояснили, что новые правила распространяются исключительно на тех, кто въезжает в Китай по обычным паспортам. При этом безвизовый режим не касается обладателей дипломатических, служебных паспортов или документов членов экипажей.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.