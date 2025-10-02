Владимир Путин об отношениях с Трампом: «Знаем, что друг другу дарить»

Российский президент Владимир Путин высказался об уровне личных взаимоотношений с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом он сказал на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
В ходе сессии главе государства в шутку предложили подарить коллеге из США вырезанные из бумаги фигуры тигров, на что Владимир Путин ответил так:
«Да нет, у нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить. Мы к этому относимся очень спокойно. Я не знаю, в каком контексте это было сказано, как — с иронией, может быть, было сказано. Вот он сказал своему собеседнику: бумажный тигр, а дальше может что следовать — идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром», — сказал российский лидер.
В ходе выступления глава государства также прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа про бумажного тигра.
