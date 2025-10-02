Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин об отношениях с Трампом: «Знаем, что друг другу дарить»

Владимир Путин рассказал об уровне взаимоотношений с Дональдом Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин высказался об уровне личных взаимоотношений с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом он сказал на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В ходе сессии главе государства в шутку предложили подарить коллеге из США вырезанные из бумаги фигуры тигров, на что Владимир Путин ответил так:

«Да нет, у нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить. Мы к этому относимся очень спокойно. Я не знаю, в каком контексте это было сказано, как — с иронией, может быть, было сказано. Вот он сказал своему собеседнику: бумажный тигр, а дальше может что следовать — идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром», — сказал российский лидер.

В ходе выступления глава государства также прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа про бумажного тигра.

Напомним, сайт KP.RU ведет трансляцию речи президента 2 октября.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше