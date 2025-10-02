Ричмонд
Владимир Путин считает, что оборот торговли с Индией меньше возможного

Путин заявил, что отношения России и Индии носят особый характер.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что считает недостаточным торговый оборот страны с Индией. Об этом глава государства заявил во время выступления на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Торговый оборот 63 миллиарда долларов. Не соответствует нашим возможностям. Нужно решить целый ряд задач», — отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что отношения страны с Индией носят особый характер, а партнерство государств продолжается уже 15 лет. Путин также отметил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди является национально ориентированным политиком, готовым к выстраиванию дальнейших торгово-экономических связей.

Напомним, что 2 октября Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.

