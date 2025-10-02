Путин: Россия объявит о безвизовом режиме для китайцев в ближайшее время

15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. Теперь граждане России с действующим заграничным паспортом могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Этот режим будет действовать до 14 сентября 2026 года. При этом он не распространяется на россиян, которые приезжают в страну с целью труда, учебы и журналистской деятельности, а также для водителей, экспедиторов и перевозчиков.