Путин: Россия объявит о безвизовом режиме для китайцев в ближайшее время

Россия объявит о введении безвизового режима для китайских туристов уже в ближайшее время. Об этом в четверг, 2 октября, заявил президент страны Владимир Путин.
Он отметил, что такой жест со стороны Китая стал приятной неожиданностью, передает сайт Кремля.
15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. Теперь граждане России с действующим заграничным паспортом могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Этот режим будет действовать до 14 сентября 2026 года. При этом он не распространяется на россиян, которые приезжают в страну с целью труда, учебы и журналистской деятельности, а также для водителей, экспедиторов и перевозчиков.
16 сентября первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова выразила мнение, что после введения ответного безвизового режима для китайцев можно ожидать притока китайских мужчин, ищущих русских невест. Она пояснила, что в Китае количество мужчин превышает число женщин, из-за чего в стране есть трудности с созданием семей.