Путин раскрыл, обсуждал ли он с Трампом на Аляске двусторонние отношения с США

В рамках встречи на Аляске президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп частичнообсуждали двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом сам российский лидер в четверг, 2 октября, рассказал в рамках своей речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, речь на саммите в основном шла об урегулировании украинского конфликта. Однако поверхностно контакты между державами также обсуждались.

— Речь в этом случае шла, хоть и поверхностно, но о восстановлении российско-американских отношений, — поделился Путин, добавив, что сам факт встречи на Аляске стал знаком для восстановления двусторонних отношений.

Также российский лидер в ответ на соответствующий вопрос рассказал, что не рассказывал Трампу об истории Украины. — Я не буду скрывать, мы просто реально говорили о возможных вариантах урегулирования, говорили достаточно открыто, по-честному говорили, — отметил Путин.

Отдельно, Путин поделился и впечатлениями от общения с главой Белого дома. По его словам, Трамп любит эпатировать, но умеет слушать и слышать, и в беседе с ним чувствуешь себя комфортно, передает официальный сайт Кремля.

В ходе этого же выступления российский лидер заявил, что Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с Соединенными Штатами. Глава государства отметил, что сейчас в отношениях между Москвой и Вашингтоном есть противоречия, но, по словам Путина, это нормально.

