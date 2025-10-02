Путин раскрыл, обсуждал ли он с Трампом на Аляске двусторонние отношения с США

В ходе этого же выступления российский лидер заявил, что Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с Соединенными Штатами. Глава государства отметил, что сейчас в отношениях между Москвой и Вашингтоном есть противоречия, но, по словам Путина, это нормально.