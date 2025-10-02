Ричмонд
«Это новый этап эскалации с США»: Путин объяснил, чем опасна передача «Томагавков» ВСУ

Владимир Путин перечислил опасные факторы от передачи «Томагавков» ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал об угрозах, которые связаны с возможной передачей ракет «Томагавк» Вооруженным силам Украины.

По словам Путина, «Томагавки» — это мощное оружие, хоть и не самое современное. Оно представляет опасность, но не способно изменить ситуацию на поле боя. Он отметил, что у Украины есть серьёзные проблемы с личным составом, из-за чего вести боевые действия становится сложнее. Президент также подчеркнул, что российские войска изменили тактику, используя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и продолжают продвигаться вперёд.

Путин также указал, что российские системы противовоздушной обороны уже приспособились к ракетам ATACMS, и «Томагавки» тоже будут сбиваться. Он добавил, что применение таких ракет без участия американских военных невозможно. По его мнению, поставка «Томагавков» Украине может навредить отношениям между Россией и США, в которых недавно появились положительные сдвиги.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.