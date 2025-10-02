«Это новый этап эскалации с США»: Путин объяснил, чем опасна передача «Томагавков» ВСУ

По словам Путина, «Томагавки» — это мощное оружие, хоть и не самое современное. Оно представляет опасность, но не способно изменить ситуацию на поле боя. Он отметил, что у Украины есть серьёзные проблемы с личным составом, из-за чего вести боевые действия становится сложнее. Президент также подчеркнул, что российские войска изменили тактику, используя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и продолжают продвигаться вперёд.