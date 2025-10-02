Ричмонд
Владимир Путин выразил соболезнования семье убитого Чарли Кирка

Путин призвал США разобраться во внутренних проблемах страны.

Источник: Комсомольская правда

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего Чарли Кирка. Он назвал убийство жестоким преступлением и подчеркнул, что Кирк защищал традиционные ценности, за которые боролся и другой активист, Майкл Глосс.

Путин отметил, что Кирк пожертвовал своей жизнью ради этих идей. По его словам, трагедия указывает на глубокий раскол в американском обществе. Он добавил, что властям США стоит сосредоточиться на решении внутренних проблем, а не на нагнетании внешней напряжённости.

Чарли Кирк, известный своими консервативными взглядами, был смертельно ранен 10 сентября. Подозреваемый в преступлении, 22-летний Тайлер Робинсон, находится под стражей в тюрьме округа Юта. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам.

Напомним, что Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.

