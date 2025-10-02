Владимир Путин выразил соболезнования семье убитого Чарли Кирка

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего Чарли Кирка. Он назвал убийство жестоким преступлением и подчеркнул, что Кирк защищал традиционные ценности, за которые боролся и другой активист, Майкл Глосс.
Путин отметил, что Кирк пожертвовал своей жизнью ради этих идей. По его словам, трагедия указывает на глубокий раскол в американском обществе. Он добавил, что властям США стоит сосредоточиться на решении внутренних проблем, а не на нагнетании внешней напряжённости.
Чарли Кирк, известный своими консервативными взглядами, был смертельно ранен 10 сентября. Подозреваемый в преступлении, 22-летний Тайлер Робинсон, находится под стражей в тюрьме округа Юта. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам.
Напомним, что Владимир Путин выступает на форуме «Валдай».