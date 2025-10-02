Ричмонд
Путин назвал Tomahawk мощным оружием

Путин назвал Tomahawk мощным оружием, представляющим угрозу.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Tomahawk хоть и не современное, но мощное оружие, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Что касается “Томагавков”, то это мощное оружие. Оно правда уже такое, не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу», — сказал Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.