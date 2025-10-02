Путин предупредил, что передача «Томагавков» ВСУ ударит по отношениям с США

Возможная передача крылатых ракет «Томагавк» Украине приведет к серьёзным последствиям для российско-американских отношений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления перед участниками пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, запускать данное оружие без прямого участия американских военнослужащих просто невозможно.
«Могут Томагавки нанести ущерб? Будем их сбивать. Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился свет? Конечно нанесет», — сказал российский глава.
В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.