Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин предупредил, что передача «Томагавков» ВСУ ударит по отношениям с США

Путин отметил, что запуск «Томагавков» просто невозможен без военных США.

Источник: Комсомольская правда

Возможная передача крылатых ракет «Томагавк» Украине приведет к серьёзным последствиям для российско-американских отношений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления перед участниками пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, запускать данное оружие без прямого участия американских военнослужащих просто невозможно.

«Могут Томагавки нанести ущерб? Будем их сбивать. Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился свет? Конечно нанесет», — сказал российский глава.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.