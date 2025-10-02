Путин на «Валдае» сравнил Макрона с Наполеоном

Напомним, в марте на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Путин также сравнил Эммануэля Макрона с Наполеоном. Он отметил, что во Франции до сих пор остаются люди, которые хотят вернуться ко временам правления французского императора, забывая, чем это закончилось.