Путин на «Валдае» сравнил Макрона с Наполеоном

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» указал на сходство проводимой политики французского президента Эммануэля Макрона с действиями императора Франции Наполеона Бонапарта.
По словам Путина, власти Франции, чтобы отвлечь внимание населения от сложных проблем внутри самой республики, пытаются перенести напряжение на внешний контур, в частности, спровоцировать Россию на какие-то активные действия, а потом призвать французов к единению.
«Французы, ко мне. Сплотитесь вокруг меня. Я вас поведу к победе. Как Наполеон» — сказал Путин, пародируя Макрона.
При этом президент РФ отметил, что с Мароном у него сложились добрые рабочие отношения. Он подчеркнул, что с удовольствием льстит президенту Франции, сравнивая его с Наполеоном.
Напомним, в марте на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Путин также сравнил Эммануэля Макрона с Наполеоном. Он отметил, что во Франции до сих пор остаются люди, которые хотят вернуться ко временам правления французского императора, забывая, чем это закончилось.