Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Россия решила всё в Полтаве»: Путин не видит причин для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Владимир Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме «Валдай» назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

По его словам, этот шаг со стороны Швеции и Финляндии не имел смысла, поскольку проблем с этими странами не было.

«Ну это глупости. У нас ведь не было никаких проблем. Сейчас, знаете, в Хельсинки можно было свободно покупать все за рубли. В приграничных районах там все вывески были на русском языке. Потому что очень много было туристов. Многие граждане покупали недвижимость. Вступление в НАТО — это зачем? Охранять что? Защищать какие интересы? Что, Россия собиралась захватить Хельсинки или Стокгольм? Все, что Россия хотела, решила в результате полтавского сражения», — сказал российский лидер.

Сайт KP.RU публикует прямую трансляцию речи Владимира Путина на пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше