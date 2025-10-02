«Россия решила всё в Полтаве»: Путин не видит причин для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

«Ну это глупости. У нас ведь не было никаких проблем. Сейчас, знаете, в Хельсинки можно было свободно покупать все за рубли. В приграничных районах там все вывески были на русском языке. Потому что очень много было туристов. Многие граждане покупали недвижимость. Вступление в НАТО — это зачем? Охранять что? Защищать какие интересы? Что, Россия собиралась захватить Хельсинки или Стокгольм? Все, что Россия хотела, решила в результате полтавского сражения», — сказал российский лидер.