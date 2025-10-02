Владимир Путин: Такого понятия, как теневой флот, нет

На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин опроверг существование так называемого теневого флота. Он подчеркнул, что этот термин не имеет юридической основы в международном морском праве.
Путин отметил, что Россия не стремится к конфликтам и не задерживает иностранные суда. По его словам, обвинения в адрес России служат для отвлечения внимания от внутренних проблем других стран. Он заявил, что само понятие «теневой флот» не закреплено в международных нормах, а значит, действия против него незаконны.
Комментируя вступление Финляндии и Швеции в НАТО, президент назвал это решение необоснованным. Он напомнил, что у России не было конфликтов с этими странами. Путин подчеркнул, что в Хельсинки раньше можно было расплачиваться рублями, а в приграничных районах Финляндии многие вывески были на русском языке из-за большого числа российских туристов. Кроме того, граждане России активно приобретали недвижимость в этих странах.
В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.