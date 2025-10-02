Владимир Путин: Такого понятия, как теневой флот, нет

Комментируя вступление Финляндии и Швеции в НАТО, президент назвал это решение необоснованным. Он напомнил, что у России не было конфликтов с этими странами. Путин подчеркнул, что в Хельсинки раньше можно было расплачиваться рублями, а в приграничных районах Финляндии многие вывески были на русском языке из-за большого числа российских туристов. Кроме того, граждане России активно приобретали недвижимость в этих странах.