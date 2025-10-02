Путин сообщил о диверсиях украинских ДРГ на Курской и Смоленской АЭС

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы неоднократно совершали подрывы линий электропередач, питающих Курскую и Смоленскую атомные электростанции.
По его словам, проникновения осуществлялись через лесные массивы, однако российские специалисты оперативно устраняли последствия диверсий.
Глава государства отметил, что подобные действия мало чем отличаются от атак, совершаемых вокруг Запорожской АЭС, и назвал их крайне опасной практикой.
Он подчеркнул, что такие атаки следует прекратить.
«Надеюсь, это как-то дойдет до тех, кто этим занимается», — заключил Путин.
Ранее Путин призвал вернуться к истокам и исправить ошибки, которые привели к последним мировым конфликтам.